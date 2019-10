Musik am Abend: Bunt sind schon die Wälder – 25 deutsche Volkslieder

Bunt sind schon die Wälder … 25 der beliebtesten deutschen Volkslieder, a cappella gesungen vom Männerchor des Radio-Jugendchores Wernigerode unter der Leitung von Friedrich Krell.

Der Chor wurde 1951 von Friedrich Krell gegründet, der bis 1996 sein künstlerischer Leiter war. Von da an hat der Chor zahlreiche Wettbewerbe gewonnen und viele Auszeichnungen erhalten. Der Chor ist einer der erfolgreichsten Chöre in Deutschland.



1. 00:00:00 Bunt sind schon die Wälder

2. 00:01:16 In einem kühlen Grunde (Das zerbrochene Ringlein) (Das zerbrochene Ringlein)

3. 00:03:47 Ännchen von Tharau

4. 00:05:56 Loreley (Ich weiß nicht, was soll es bedeuten) (Ich weiß nicht, was soll es bedeuten)

5. 00:08:10 Zu Straßburg auf der Schanz

6. 00:10:15 Geh zu Ruhm und Kranze (Gedenke mein) (Gedenke mein)

7. 00:12:02 Lützows wilde Jagd

8. 00:13:30 Ich hatt‘ einen Kameraden

9. 00:15:17 Morgen muss ich fort von hier

10. 00:17:42 Ich ging einmal spazieren

11. 00:19:30 Keine Rose, keine Nelke

12. 00:20:54 Die Lore am Tore (Von allen den Mädchen so blink und so blank) (Von allen den Mädchen so blink und so blank)

13. 00:22:51 Es, es, es und es

14. 00:25:36 Zu Augsburg steht ein hohes Haus

15. 00:28:57 Was wölln wir auf den Abend tun

16. 00:29:48 Was hab ich denn meinem Feinsliebchen getan

17. 00:31:10 Wahre Freundschaft

18. 00:32:49 Im Wald und auf der Heide

19. 00:35:02 O alte Burschenherrlichkeit

20. 00:37:34 Lob des Weines (Bringt mir Blut der edlen Reben) (Bringt mir Blut der edlen Reben)

21. 00:39:38 Wenn alle Brünnlein fließen

22. 00:41:38 Wer hat dich, du schöner Wald (Der Jäger Abschied) (Der Jäger Abschied)

23. 00:45:02 Wenn ich ein Vöglein wär

24. 00:46:32 So viel Stern am Himmel stehen (Treue Liebe) (Treue Liebe)

25. 00:48:51 Verklungen ist des Tages Treiben (Abendruhe) (Abendruhe)