Musik am Abend: Das 2. Air für Trompete von Charpentier

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) war ein französischer Komponist zur Zeit Ludwigs XIV (1638-1715). Hier sein 2. Air de Trompette aus dem Marche de Triomphe H.547, gespielt von Reinhard Goebel und dem Musica Antiqua Köln.

Carpentiers Vater und Großvater waren hohe Beamte am französischen Hof und beim Pariser Parlament – daher war eine Künstlerkarriere eher nicht das, was für ihn vorgesehen war. Doch er reiste 1665 nach Rom, um Malerei zu studieren, entschied sich jedoch dann für die Musik. Fünf Jahre später erhielt er eine Anstellung bei Marie de Lorraine (1615–1688), die an ihrem Hof ein berühmtes Musiker- und Sängerensemble unterhielt.

Trotz vieler Bemühungen erhielt Charpentier keine Anstellung beim König, wurde jedoch oft mit Aufträgen bedacht und komponierte zu feierlichen Anlässen passende Stücke.

Er schuf sogenannte „Énergie des modes“, indem er in seiner Musik verschiedene Tonarten bestimmen Stimmungen zuordnete.