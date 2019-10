Musik am Abend: Das Adagietto von Gustav Mahler

Gustav Mahler (1860-1911) war ein österreichischer Komponist im Übergang von der Spätromantik zur Moderne. Seine 5. Sinfonie wurde am 18. Oktober 1904 in Köln uraufgeführt, hier daraus das Adagietto in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Herbert von Karajan.



Gustav Mahler war von 1897 bis 1907 erster Kapellmeister und Direktor des Wiener Opernhauses, eine sehr umjubelte und berühmte Stellung in der damaligen Zeit. Er war viel unterwegs – und an jedem Ort verliebte er sich leidenschaftlich in eine neue junge Frau. In der Ehe war er jedoch eher konservativ.

Alma Schindler (spätere Mahler-Werfel) komponierte ebenfalls, von ihr sind 17 Kunstlieder überliefert. In einer Abendgesellschaft am 7. November 1901 begegnete sie Mahler das erste Mal, am 28. November machte er ihr einen Heiratsantrag – und legte in einem fast zwanzig Seiten fassenden Brief dar, was er von ihr erwartete. Eine Ehe mit einer konkurrierenden Kollegin konnte er sich nicht vorstellen, daher sollte sie entweder aufhören zu komponieren oder auf eine Heirat verzichten.

Sie heirateten im März 1902, doch Alma Mahler-Werfel nahm es ihm diese Regelungen bis ins Alter hinein übel. Mit seiner Musik konnte sie teilweise wenig anfangen. In diesem Spannungsfeld entstand die 5. Sinfonie Mahlers.

Nach Mahlers Tod heiratete Alma den Architekten Walter Gropius, später den Dichter Franz Werfel und war gleichzeitig Geliebte vieler weiterer Prominenter. In Wien, Los Angeles und New York versammelte sie als Gastgeberin „Künstlerischer Salons“ Künstler und Prominente um sich.