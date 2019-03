Musik am Abend: Das barocke Concerto Grosso

Die „Concerti Grossi, Op. 6“, oder „Twelve Grand Concertos“ (HWV 319-330) von Georg Friedrich Händel, bestehen aus 12 Konzerten für Violinen, Cello und ein Streichorchester mit Cembalo continuo. Sie wurden 1739 in London erstmals veröffentlicht. Hier gespielt vom Avison Ensemble Beznosiuk. Händel zeigt darin die gesamte Vielfalt seiner Kompositionsstile, darunter Triosonaten, Opernarien, französische Ouvertüren, italienische Sinfonien, Airs, Fugen, Themen, Variationen sowie eine Vielzahl von Tänzen. Sie gehören zu den besten Beispielen im Genre des barocken Concerto Grosso.

Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319: 0:00:00 – I. A tempo giusto 0:01:33 – II. Allegro 0:03:17 – III. Adagio 0:05:52 – IV. Allegro 0:08:28 – V. Allegro

Concerto Grosso in F Major, Op. 6, No. 2, HWV 320: 0:11:21 – I. Andante larghetto 0:15:31 – II. Allegro 0:17:50 – III. Largo – Larghetto andante e piano 0:19:58 – IV. Allegro ma non troppo

Concerto Grosso in E Minor, Op. 6, No. 3, HWV 321: 0:22:22 – I. Larghetto 0:23:28 – II. Andante 0:24:57 – III. Allegro 0:27:23 – IV. Polonaise: Andante 0:32:22 – V. Allegro, ma non troppo

Concerto Grosso in A Minor, Op. 6, No. 4, HWV 322: 0:33:42 – I. Larghetto affettuoso 0:36:25 – II. Allegro 0:39:23 – III. Largo e piano 0:41:48 – IV. Allegro

Concerto Grosso in D Major, Op. 6, No. 5, HWV 323: 0:44:47 – I. [Larghetto e staccato] 0:46:20 – II. Allegro 0:48:33 – III. Presto 0:52:38 – IV. Largo 0:54:46 – V. Allegro 0:56:58 – VI. Menuet: Un poco larghetto

Concerto Grosso in G Minor, Op. 6, No. 6, HWV 324: 1:00:01 – I. Largo e affettuoso 1:03:17 – II. Allegro, ma non troppo 1:04:56 – III. Musette: Larghetto 1:09:58 – IV. Allegro 1:13:01 – V. Allegro

Concerto Grosso in B-Flat Major, Op. 6, No. 7, HWV 325: 1:15:29 – I. Largo 1:16:25 – II. Allegro 1:19:23 – III. Largo, e piano 1:22:31 – IV. Andante 1:26:18 – V. Hornpipe

Concerto Grosso in C Minor, Op. 6, No. 8, HWV 326: 1:29:34 – I. Allemande 1:36:08 – II. Grave 1:37:41 – III. Andante allegro 1:39:36 – IV. Adagio 1:40:41 – V. Siciliana: Andante 1:44:12 – VI. Allegro

Concerto Grosso in F Major, Op. 6, No. 9, HWV 327: 1:45:40 – I. Largo 1:47:11 – II. Allegro 1:51:04 – III. Larghetto 1:54:24 – IV. Allegro 1:56:10 – V. Menuet 1:57:30 – VI. Gigue

Concerto Grosso in D Minor, Op. 6, No. 10, HWV 328: 1:59:45 – I. Overture 2:01:14 – II. Allegro Lento 2:03:26 – III. Air: Lento 2:06:24 – IV. Allegro 2:08:37 – V. Allegro 2:11:22 – VI. Allegro moderato

Concerto Grosso in A Major, Op. 6, No. 11, HWV 329: 2:13:13 – I. Andante larghetto, e staccato 2:17:24 – II. Allegro 2:19:07 – III. Largo, e staccato 2:19:38 – IV. Andante 2:24:03 – V. Allegro

Concerto Grosso in B Minor, Op. 6, No. 12, HWV 330: 2:29:21 – I. Largo 2:31:20 – II. Allegro 2:34:13 – III. Aria: Larghetto e piano 2:37:34 – IV. Largo 2:38:24 – V. Allegro