Musik am Abend: Das Klavierkonzert Nr. 3 von Ferdinand Hérold

Ferdinand Hérold (1791-1833) war ein französischer Pianist und Komponist. Er komponierte nicht nur Opern und Ballettmusiken, sondern auch Kammermusik. Hier die Andante-Romanza aus dem Klavierkonzert Nr. 3 in A-Dur (1813), gespielt von Jean-Frédéric Neuburger am Klavier und des Sinfonieorchester Warschau unter Leitung von Hervé Niquet.

Ferdinand Herold wurde von seinem Vater schon in jungen Jahren am Klavier unterrichtet, er lernte ab 1806 am Pariser Konservatorium. 1810 begann er in Italien zu komponieren, darunter auch dieses Klavierkonzert.