Musik am Abend: Das Konzert für Violine, zwei Hörner, Streicher und Basso continuo von Tartini

Giuseppe Tartini (1692-1770) war ein italienischer Violinist, Komponist und Musiktheoretiker. Von ihm sind um die 300 Kompositionen überliefert, hauptsächlich für Violine und Streicher. Darunter ist auch dieses Konzert für Violine, zwei Hörner, Streicher und Basso continuo in D-Dur (D 28), es spielt Ariadne Daskalakis (Solovioline) und das Kölner Kammerorchester unter Leitung von Helmut Müller-Brühl.

Allegro – 0:05 Andante – 5:57



Für Giuseppe Tartini war eigentlich eine geistliche Karriere angedacht, er war der Sohn des Chefs der Salzmühlen in Pirano. Tartini studierte zwar an der Universität Padua Rechtswissenschaften, verbrachte jedoch die meiste Zeit beim Fechtunterricht. Er widersetzte sich dem Berufswunsch seiner Eltern und heiratete eine Frau von niederem Stand – was ihm Ärger einbrachte. Er flüchtete daraufhin in das Kloster S. Francesco in Assisi, wo geschützt drei Jahre blieb. Dort widmete er sich dem Geigenspiel und erlernte das Komponieren.

Ab 1714 war er Orchestermusiker in Assisi, 1721 übernahm er die Leitung des Orchesters der Basilika des Heiligen Antonius in Padua. In dieser Position verbrachte er einige Zeit in Prag und erlebte die Krönung Karl des VI. mit. Später gründete er in Padua eine Musikschule und nahm Schüler aus ganz Europa auf. Einige seiner musiktheoretischen Werke dürften auch von Mozart beachtet worden sein, denn Mozarts „Violinschule“ zeigt einiges von Tartinis „Kunst der Verzierung“. Im Barock wurden viele Verzierungen eingesetzt, später komponierte er weniger voluminös.

Tartini war für sein „Singen mit der Geige“ bekannt und einer der ersten Geiger, die dem Bogen besondere Bedeutung zumaßen. Nach ihm sind die „Tartini-Töne“ benannt, die durch die Überlagerung zweier Einzeltöne unterschiedlicher Frequenz entstehen. Heute werden diese auch zur medizinischen Diagnostik des Gehörs benutzt.