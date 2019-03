Musik am Abend: Das „Menuett von Berenice“

Georg Friedrich Händel (1685-1759) war ein deutscher Komponist aus Halle (Saale) am englischen Hof. Eine seiner Opern beinhalte die Ouvertüre, die später unter dem Namen „Menuett von Berenice“ (HWV 38) bekannt wurde. Hier gespielt von der Academy of St. Martin in the Fields unter Leitung von Sir Neville Marriner.



„Berenice, Regina di Egitto“, wie der vollständige Name der Oper lautet, ist eine der Opern von Georg Friedrich Händel, die er für die Saison 1736/37 komponierte.

In der Handlung dieser Oper bezieht er sich auf den Machtkampf zwischen dem römischen Diktator Lucius Cornelius Sulla und Mithridates VI., dem König von Pontos. Historisch gesehen ging es um die Vorherrschaft in Kleinasien und dem östlichen Mittelmeer, da beide an dem damals reichen Ägypten besonders interessiert waren.