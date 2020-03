Musik am Abend: Das Oboenkonzert Nr. 1 von Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel (1685-1759) war ein deutscher Komponist aus Halle (Saale) am englischen Hof. Er komponierte unzählige Werke der Kammermusik, darunter das Oboenkonzert in B-Dur (Nr.1), HWV 301. Es musizieren Roger Lord (Oboe) und die Academy of St. Martin in the Fields unter Leitung von Sir Neville Marriner.

0:00 Adagio

2:12 Allegro

3:55 Largo

6:23 Vivace