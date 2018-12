Musik am Abend: Das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) komponierte als letztes seiner Werke einen Teil des „Requiem in D minor“ (K. 626), ein Auftragswerk. Er starb während der Kompositionsarbeit. Vor allem in der Weihnachtszeit wird es von vielen Chören weltweit aufgeführt. Hier eine Aufnahme von „La Chapelle de Québec“.

01:00 – Introitus 05:56 – Kyrie 08:19 – Dies irae 10:17 – Tuba mirum 14:05 – Rex tremendae 16:01 – Recordare 21:20 – Confutatis 23:56 – Lacrimosa 27:48 – Domine Jesu Christe 31:10 – Hostias 34:50 – Sanctus 36:36 – Benedictus 42:12 – Agnus Dei 46:21 – Lux aeterna



Mozart hatte bis zu seinem Tod am 5. Dezember 1791 nur das Introitus mit allen Orchester- und Vokalstimmen komponiert. Einige weitere wichtige Orchesterpartien und Passagen waren ebenfalls beendet. Sein Schüler Franz Xaver Süßmayr beendete das Requiem gemeinsam mit Joseph Eybler nach diesen Notizen im Auftrag von Constanze Mozart, der Witwe. Auch andere Komponisten versuchten sich daran – wie R. Levin in dieser Aufnahme.

In den letzten Jahren seines Lebens wandte sich Mozart verstärkt der Kirchenmusik zu. Die Geschichte und die Qualität der Ergänzungen werden in der Musikwelt seit langem diskutiert – und das Requiem in d-Moll gilt als eines seiner beliebtesten und am höchsten eingeschätzten Werke. Die Texte der Chorkomposition sind hier sehr gut auf Latein und Deutsch zu lesen.

Der Text des Introtius

Requiem aeternam dona eis, domine!

et lux perpetua luceat eis.

ex audi orationem meam!

ad te omnis caro veniet

dona eis requiem aeternam.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,

und das ewige Licht leuchte ihnen.

Erhöre mein Gebet;

zu Dir kommt alles Fleisch.

gib ihnen die ewige Ruhe