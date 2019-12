Musik am Abend: Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach komponierte das Weihnachtsoratorium BWV 248 vermutlich im Jahr 1734. Die einzelnen Teile wurden erstmals vom Thomaerchor in Leipzig zu den sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem Epiphaniasfest am 6. Januar 1735 in der Nikolaikirche und der Thomaskirche der Stadt aufgeführt. Die sechs Teile sind durch die Freude über die Geburt Christi miteinander verbunden.

Hier in einer Aufnahme mit der Koor van de Groningse Bachvereniging, Fiori Musicali unter Leitung von Rein de Vries.

Die Solisten sind Tannie Willemstijn (Sopran), David Cordier (Alt), Marius van Altena (Tenor) Günter Klein (Bass). Es wurde aufgenommen bei den Konzerten in der Martinikerk in Groningen am 18. und 19. Dezember 1985.



1: Coro: 0:06 2: Recitativo: 8:54 3: Recitativo: 10:02 4: Aria: 10:57 5: Choral: 16:40 6: Recitativo: 17:58 7: Arioso: 18:18 8: Aria: 21:29 9: Choral: 26:37 10: Sinfonia: 27:52 11: Recitativo: 33:03 12: Choral: 33:37 13: Recitativo: 34:51 14: Recitativo: 35:39 15: Aria: 36:29 16: Recitativo: 40:29 17: Choral: 40:50 18: Recitativo: 41:29 19: Aria: 42:30 20: Recitativo: 51:51 21: Coro: 52:06 22: Recitativo: 55:20 23: Choral: 55:47 24: Coro: 57:02 25: Recitativo: 59:29 26: Coro: 59:39 27: Recitativo: 1:00:26 28: Choral: 1:01:11 29: Aria Duetto: 1:02:03 30: Recitativo: 1:10:17 31: Aria: 1:11:20 32: Recitativo: 1:16:04 33: Choral: 1:16:32 34: Recitativo: 1:17:33 35: Choral: 1:17:56 36. Nummer 24 herhaald. Coro: 1:18:57 37: Chor: 1:21:22 38: Recitativo: 1:27:27 39: Recitativo con Chorale: 1:27:59 40: Aria: 1:30:43 41: Recitativo con Chorale: 1:36:26 42: Aria: 1:38:12 43: Chorale: 1:44:07 44: Coro: 1:46:22 45: Recitativo: 1:54:04 46: Chor: 1:54:27 47: Choral: 1:56:23 48: Aria: 1:57:25 49: Recitativo: 2:01:58 50: Accompagnato: 2:02:13 51: Recitativo: 2:02:50 52: Aria Terzetto: 2:04:07 53: Recitativo: 2:09:43 54: Choral: 2:10:18 55: Chorus: 2:11:25 56: Recitativo: 2:16: 57 57: Recitativo: 2:17:53 58: Aria: 2:18:59 59: Recitativo: 2:23:01 60: Choral: 2:24:02 61: Recitativo: 2:25:07 62: Recitativo: 2:25:30 63: Aria: 2:27:29 64: Recitativo á 4: 2:32:16 65: Chor: 2:33:04

Live von 2018: Thomanerchor und das Gewandhausorchester Leipzig

Eine weitere, wunderschöne Aufnahme bietet Arte: www.arte.tv – Thomanerchor und das Weihnachtsoratorium von Bach

In dieser Fassung von 2018 klingen der Thomanerchor und das Gewandhausorchester Leipzig zusammen mit den internationalen Solisten:

Dorothee Mields (Sopran)

Elvira Brill (Alt)

Patrick Grahl (Evangelist)

Markus Schäfer (Tenor)

Klaus Häger (Bass)

Die Leitung hat Gotthold Schwarz, der 17. Nachfolger von Johann Sebastian Bach in Leipzig.