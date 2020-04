Musik am Abend: Der Hummelflug von Rimsky-Korsakov

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Nikolai Andrejewitsch Rimsky-Korsakov (1844-1908) war ein russischer Komponist, der vor allem durch den Hummelflug, ein Orchesterstück aus dem 3. Akt seiner Oper „Das Märchen vom Zaren Asltan“ bekannt ist. Hier der Hummelflug in einer Orchestervariante, es spielt das Schottische Nationalorchester.

Rimsky-Korsakov komponierte den Hummelflug im 2/4 Takt mit vielen Sechzehntelnoten um 1899/1900. Seine Metronom-Angabe lag bei 180, die Viertelnote sollte also in 180 Schlägen pro Minute gespielt werden – das entspricht 720 Sechzehntelnoten auf 60 Sekunden, also 12 Tönen pro Sekunde.

Der musikalisch-szenischen Oper liegt ein Märchen von Alexander Puschkin zugrunde. In diesem wird Prinz Gwidon verwunschen und in eine Hummel verwandelt. In dieser Verwandlung bringt er zwei böse Schwestern mit gezielten Stichen zum Schweigen.

Mittlerweile gibt es den Trend, dieses Stück immer schneller zu spielen. Im Jahr 2010 kam der Violinist Ben Lee mit 64,21 Sekunden ins Guinness-Buch der Rekorde. Jörg Wachsmuth war 2013 mit 53,82 s auf der Tuba noch schneller.