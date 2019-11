Musik am Abend: Der Karneval der Tiere

Der Karneval der Tiere wurde von dem französischen Pianisten, Komponisten und Musikpädagogen Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921) im Jahr 1886 in Österreich komponiert. Hier in einer Version des Kammerorchester der Musikakademie Zagreb / Kroatien, aufgenommen am Kroatisches Musikinstitut 2012.

Danijel Gašparović & Nikola Kosin sind die Solisten an den Klavieren, Marco Graziani und Tvrtko Emanuel Galić an den Violinen, an der Viola Šimun Končić. Weiterhin spielten Smiljan Mrčela (Cello), Jura Herceg (Kontrabass), Matej Pavić (Klarinette), Ana Batinica (Flöte) und Špela Mastnak an den Xylophonen.

0:05 – Einführung und Königlicher Marsch des Löwen 0:34 – Hühner und Hähne 2:22 – Wildesel: Schnelle Tiere 3:56 – Schildkröten 6:35 – Der Elefant 8:17 – Kängurus 9:24 – Aquarium 12:04 – Figuren mit langen Ohren 12:50 – Der Kuckuckuck in den Tiefen des Waldes 15:34 – Voliere 17:04 – Pianisten (Tatsächlich, denn Tiere ziehen in Zoos und Tiergärten viele Neugierige an – Pianisten machen das auch). 19:38 – Fossilien 21:21 – Der Schwan 25:23 – Finale

Der Komponist gab es zu seinen Lebzeiten das Konzert nicht zur Veröffentlichung frei, da er andere Komponisten darin zitierte.