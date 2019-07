Musik am Abend: Der letzte große Lautenspieler von europäischem Ruf

Silvius Leopold Weiss (1687-1750) war ein deutscher Komponist und Lautenspieler aus Dresden, er gilt als der letzte große Lautenspieler von europäischem Ruf. Hier seine Suite No. 17 für Laute in F-Moll (Dresden MS No. 28; London MS No. 15), SC 21, gespielt von Konrad Junghänel.



Silvius Leopold Weiss wurde vor allem wegen seiner Improvisationskunst bewundert, er komponierte über 600 Werke für die Sololaute. Leider wurde keines seiner kammermusikalischen Werke für Laute und andere Instrumente vollständig überliefert. Er passte die Laute auch bautechnisch an seine Vorstellungen an („Deutsche Barocklaute“).

Um 1717 war von ihm das erste Mal am Hofe des Kurfürsten von Sachsen, August des Starken, in Dresden zu hören. Im August 1718 wurde er als königlicher Kammerlautenspieler angestellt. Er gehörte dort zu den bestbezahlten Musikern und blieb bis an sein Lebensende in Dresden.

Der Lautenspieler und Johann Sebastian Bach waren gute Bekannte – und sie improvisierten gemeinsam um die Wette.