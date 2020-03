Musik am Abend: Der „Reigen seliger Geister“ aus Orpheus und Eurydike

Christoph Willibald Ritter von Gluck (1714-1787) war ein deutscher Komponist der Vorklassik. Von ihm ist unter anderem die Oper Orphée et Euridice (Dt.: Orpheus und Eurydike) aus den Jahren um 1762 überliefert. Hier daraus der Reigen seliger Geister, von welchen Musikern diese Aufnahme stammt, ist der Redaktion derzeit unbekannt.



Gemälde: Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875)

Orphée et Euridice basiert wie viele andere Opern auf dem Mythos von Orpheus und seiner Reise in die Unterwelt. Dort versuchte er, seine verstorbene Gemahlin Eurydike (eine der Töchter Apollos) von den Toten zurückzuholen.

Die Oper in drei Akten von Gluck greift das Thema des thrakischen Sängers Orpheus auf. Orpheus ist ein legendärer Musiker, Dichter und Prophet der altgriechischen Mythologie. Dieser hatte die Fähigkeit, alle lebenden Dinge – auch Bäume und Steine – mit seiner Musik bezaubern zu können.

Das Libretto der Oper stammt von dem Italiener Ranieri de’ Calzabigi (1714-1795), die Uraufführung fand am 5. Oktober 1762 in Wien statt. Gluck schrieb eine zweite Fassung, die im August 1774 in Paris uraufgeführt wurde.