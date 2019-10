Musik am Abend: Die 3. Sinfonie von Joachim Raff

Dreht Höcke am Wahlsonntag die Uhren zurück? Mit seinem neuesten Facebook-Beirag erinnert Thüringens AfD-Chef Björn Höcke an die Worte des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, mit denen er den ersten Zug syrischer Migranten am 5. September 2015 in Saalfeld begrüßte. Mehr»