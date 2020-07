Musik am Abend: Die 5. Sinfonie von Franz Schubert

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Franz Schubert (1797-1828) war ein Komponist aus Österreich zur Zeit der Romantik. Er schrieb im Alter von 19 Jahren seine 5. Sinfonie in B-Dur (D 485).

00:00 – Allegro 07:04 – Andante con moto 16:14 – Menuetto. Allegro molto 20:59 – Allegro vivace

Hier gespielt von Charles Mackerras und dem „Orchestra of the Age of Enlightenment“.

Franz Schubert schrieb diese Sinfonie im Herbst 1816. Die „Fünfte“ nimmt den früheren klassischen Stil von Mozart sehr ernst. Er bewunderte Mozart – dies zeigt sich insbesondere im 3. und 4. Satz. Die erste öffentliche Aufführung fand am 17. Oktober 1841 in Wien statt.

Das Gemälde auf dem Video wurde von Hendrik Voogd geschaffen und trägt den Titel „Italienische Landschaft mit Schirmkiefern“ (1807).