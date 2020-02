Musik am Abend: Die Brandenburgischen Konzerte 1-6

Einige der bekanntesten Stücke von Johann Sebastian Bach (1685-1750) sind die Brandenburgischen Konzerte 1-6 (BWV 1046-1051). Hier eine Version mit dem Mozartorchester unter Leitung von Claudio Abbado, die erste Violine spielt Giuliano Carmignola.

1. Brandenburgisches Konzert Nr. 1 in F, BWV 1046 0:00

2. Brandenburgisches Konzert Nr. 3 in G, BWV 1048 17:54

3. Brandenburgisches Konzert Nr. 5 in D, BWV 1050 28:22

4. Brandenburgisches Konzert Nr. 6 in B flat, BWV 1051 47:25

5. Brandenburgisches Konzert Nr. 4 in G, BWV 1049 1:03:55

6. Brandenburgisches Konzert Nr. 2 in F, BWV 1047 1:20:01



Johann Sebastian Bach war während der Kompositionszeit als Kapellmeister am Hof des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen beschäftigt und arbeitete auf Schloss Köthen. Es ist überliefert, dass er 1721 Christian Ludwig Markgraf von Brandenburg-Schwedt diese Konzerte übergab.

Die „Brandenburgischen“ wurden für 17 Musiker komponiert (außer dem 1. Konzert), da Johann Sebastian Bach über 17 Musiker zu seiner Zeit in Köthen verfügte.