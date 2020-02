Musik am Abend: Die sinfonischen Etüden von Robert Schumann

Robert Schumann (1810-1856) war ein deutscher Komponist, Musikkritiker und Dirigent. Er komponierte anfangs vor allem für Klavier, darunter entstanden 1834-1836 die Sinfonischen Etüden („Etüden in Form von Variationen“) für Klavier, op. 13. Hier in einer Aufnahme mit Sviatoslav Richter.

00:00 – Thema – Andante

01:36 – Etüde I (Variation 1) – Un poco più vivo

02:41 – Etüde II (Variation 2) – Andante

05:18 – Etude III – Vivace

06:28 – Etüde IV (Variation 3) – Allegro marcato

07:29 – Etude V (Variation 4) – Scherzando

08:34 – Posthume Variation I – Andante, Tempo del tema

10:11 – Posthume Variante II – Meno Mosso

12:19 – Posthume Variation III – Allegro

13:50 – Posthume Variante IV – Allegretto

16:33 – Posthume Variante V – Moderato

19:12 – Etüde VI (Variation 5) – Agitato

20:06 – Etüde VII (Variation 6) – Allegro molto

21:16 – Etude VIII (Variation 7) – Sempre marcatissimo

23:44 – Etude IX – Presto possibile

24:33 – Etüde X (Variation 8) – Allegro con energia

25:43 – Etude XI (Variation 9) – Andante espressivo

28:04 – Etüde XII (Finale) – Allegro brillante (basierend auf Marschners Thema)

Robert Schumann zählt heute zu den wichtigsten Komponisten der Romantik. Nach seiner Hochzeit mit der Pianistin Clara Wieck im Jahr 1840 schrieb er knapp 150 Lieder, später auch Sinfonien, Konzerte, Kammermusik und Chormusik.

Ursprünglich bestanden die 12 Etüden von Op. 13 aus 18 Kompositionen. Schumann entfernte sechs der Etüden vor der Veröffentlichung, da sie ihm zu anstrengend für den Pianisten erschienen. Johannes Brahms wählte fünf der nicht gebrachten Etüden in den 1890er Jahren aus und nannte sie „Posthume Variationen“. In vielen Aufnahmen sind sie enthalten, so auch in dieser.