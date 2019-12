Musik am Abend: Die Sonate für Cello Nr. 1

Johannes Brahms (1833-1897) war ein deutscher Komponist, Pianist und Dirigent. Hier seine Sonate für Cello Nr. 1 in e-Moll, op. 38, gespielt von Jacqueline du Pre am Cello und Daniel Barenboim am Klavier.

Allegro non troppo Allegretto quasi Menuetto & Trio Allegro



Er komponierte die Sonate 1865 vermutlich in Wien. Brahms nahm 1863 das Angebot an, Chormeister der Wiener Singakademie zu werden, er gab das Amt aber bereits 1864 wieder ab, da es ihn zu sehr belastete. In dieser Zeit entstanden auch sein „Deutsches Requiem“ und die „Ungarischen Tänze“. Erst 1872 ließ er sich endgültig in Wien nieder.