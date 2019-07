Musik am Abend: Doen Daphne D’over Schoon Maeght

Jonkheer Jacob van Eyck (um 1590-1657) war ein niederländischer Glockenspieler, Sachverständiger für Kirchenglocken und Blockflötenvirtuose aus den Niederlanden. Er war einer der bekanntesten Musiker seiner Zeit.

Hier sein Lied „Doen Daphne D’over Schoon Maeght“, gespielt von François Lazarevitch auf einer Barockflöte in der Abtei Royaumont am 18. Dezember 2015.



Jacob van Eyck war von Geburt an blind und wurde 1625 Glockenspieler des Domturmes in Utrecht, später auch an anderen Kirchen und dem Rathaus in Utrecht. Es ist überliefert, dass im Jahr 1649 sein Gehalt erhöht wurde, um die Spaziergänger auf dem Kirchhof „mit dem Klang seines Flötleins zu erfreuen“.

Der französische Philosoph René Descartes sprach von seinem scharfen Gehör, van Eyck hatte als Glockenexperte einen hervorragenden Ruf. Er unterrichtete auch andere Musiker, die dies bei ihm erlernen wollten.

Sein Werk Der Fluyten Lust-hof ist eine Sammlung von Solostücken für die Sopranblockflöte, die zwischen 1644 und 1654 erschien. Darin wird eine einfache Melodie wie ein Volks- oder Kirchenlied zunächst einfach gespielt und später in vielen Variationen „aufgebrochen“, also in mehreren Schritten in kleinere, schnellere Notenwerte aufgelöst.