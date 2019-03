Musik am Abend: Drei Oboenkonzerte von Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) war einer der bekanntesten deutschen Komponisten zur Zeit des Barocks. Er war lange Zeit Kantor an der Thomaskirche in Leipzig und Orgel- und Cembalovirtuose.

Neben vielen anderen Werken schrieb er auch mehrere Oboenkonzerte, darunter ein Konzert in F, eines in d-Moll und eines in A für Oboe d’amore und Streichinstrumente (BWV 1053, 1059, 1055). Hier in einer Aufnahme mit dem Solisten Heinz Holliger an der Oboe und dem Orchester „Academy of St. Martin-in-the fields“ unter Leitung von Iona Brown.

Konzert für Oboe, Streicher und Continuo in F, BWV 1053

Allegro Siciliano Allegro

Konzert für Oboe, Streicher und Continuo in d-Moll, BWV 1059

Allegro Siciliano Presto

Konzert für Oboe d’amore, Streicher und Continuo in A, BWV 1055