Musik am Abend: Ein Cellokonzert mit Mischa Maisky

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Ein Cellokonzert am Abend – mit Mischa Maisky (Cello) und dem Warschauer Philharmonieorchester unter Leitung von Jacek Kaspszyk. Auf dem Programm stehen Dvořák und Bach.

Antonín Leopold Dvořák (1841-1904): Cellokonzert in h-Moll op. 104 (B.191)

0:36 Allegro 15:26 Adagio, ma non troppo 26:24 Finale. Allegro moderato – Andante – Allegro vivo

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Drei Cello-Suiten

41:38 Cello-Suite Nr. 5 in c-Moll, BWV 1011 Sarabande 47:30 Cello Suite Nr. 3 in C-Dur, BWV 1009 Bourrée 53:28 Cello Suite Nr. 1 in G-Dur, BWV 1007 Präludium



Das Cellokonzert Op. 104 ist das letzte Solokonzert von Antonín Dvořák. Er schrieb es in den Jahren 1894-95 für seinen Freund, den Cellisten Hanuš Wihan, wurde aber später mit dem englischen Cellisten Leo Stern uraufgeführt.

Hanuš Wihan hatte Dvořák bereits länger um ein Cellokonzert gebeten, doch dieser lehnte immer ab, weil ihm das Instrument nicht gefiel. Wahrscheinlich war Dvořák später selbst am meisten überrascht von seiner Entscheidung, dann doch eines zu komponieren. Nachdem der Cellist die Partitur gesehen hatte, machte er jedoch verschiedene Änderungsvorschläge – was dem Komponisten jedoch nicht gefiel. Er nahm die Vorschläge nicht an und bestand auf seiner Konzertversion.