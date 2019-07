Musik am Abend: Ein chinesischer Klassiker für Erhu und Klavier

Die „Suche nach der Wahrheit“ („Journey of Truth“) ist ein klassisches chinesisches Werk für Erhu und Klavier und wurde von Jingfen Yan komponiert. Solist an der Erhu ist Xuan Mei. Die „Suche nach der Wahrheit“ bezieht sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens und des Universums.



In den alten Zeiten Chinas gingen viele Menschen, die nach der Wahrheit suchten, als Daoisten in die Berge und kultivierten sich in verborgenen Höhlen unter Anleitung ihrer Meister zu höheren Erkenntnissen. Das geschieht heutzutage immer noch. Andere suchen als Mönche oder Nonnen die WEisheit in buddhistischen Tempeln oder Klöstern.

Während der Kulturrevolution in China wurden jedoch nahezu alle Heiligtümer, Tempel und Klosteranlagen zerstört, die Suche nach dem (spirituellen) Sinn des Lebens wurde den Menschen durch den Kommunismus verboten. Die Ideologie der Partei galt und gilt seither als „höchste Wahrheit“. Jeder, der nach Wahrheit außerhalb der kommunistischen Partei sucht, wird verfolgt – auch Christen, Falun Gong und Uiguren.

Die „Reise in den Westen“, einer der vier klassischen Romane Chinas, erzählt von so einer „Reise nach der Wahrheit“ in Form eines spannenden Buches. Darin machen sich vier Pilger auf den Weg nach Westen, wo Buddha seinen Sitz hat, um heilige Schriften zu erlangen und diese nach China zu holen.