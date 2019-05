Musik am Abend: Ein etwas neuerer Klassiker

Ein etwas neuerer „Klassiker“ ist das Lied Londonderry Air oder Danny Boy von Frederic Weatherly. Es wird als inoffizielle Hymne von Irland verstanden, und auch von Kanadiern und Amerikanern mit irischen Wurzeln gespielt. Hier eine Version mit typisch irischer Instrumentierung von keltischer Harfe und Tin Whistle, gespielt von Claire Hamilton.



Frederic Weatherly (ein englischer Anwalt und Lieddichter) schrieb den Liedtext im Jahr 1910 zunächst für eine andere Melodie.

Er ersetzte diese aber wenig später durch die Melodie der alten irischen Volksweise A Londonderry Air. Herkunft und Alter der Melodie von A Londonderry Air sind ungeklär, die erste sichere Erwähnung stammt aus dem Jahr 1855. Der Name Londonderry veweist auf die Grafschaft im heutigen Nordirland, wo die Irin lebte, die dies aufschrieb.

In der Ballade geht es um den Abschied von einem geliebten Menschen – und dessen Wiederkehr:

Oh Danny boy the pipes the pipes are calling

From glen to glen and down the mountain side

The summer’s gone and all the flowers dying

‚Tis you ‚tis you must go and I must bide

But come ye back when summer’s in the meadow

Or when the valley’s hushed and white with snow

‚Tis I’ll be here in sunshine or in shadow

Oh Danny boy oh Danny boy I love you so

But when ye come and all the roses falling

And I am dead as dead I well may be

Go out and find the place where I am lying

And kneel and say an ave there for me

And I will hear tho‘ soft you tread above me

And then my grave will warm and sweeter be

For you shall bend and tell me that you love me

And I will sleep in peace until you come to me

Deutsche Übersetzung von Lyricstranslate:

Oh, Danny Boy, die Dudelsäcke, die Dudelsäcke rufen

Von Tal zu Tal und den Berg hinunter

Der Sommer ist vorbei und all die Rosen sterben

Du, du musst gehen und ich muss ausharren

Aber komm zurück, wenn der Sommer auf der Wiese liegt

Oder wenn das Tal still und weiss mit Schnee bedeckt ist

Ich werde da sein bei Sonnenschein oder bei Schatten

Oh, Danny Boy, oh, Danny Boy, ich liebe dich so sehr

Aber wenn du kommst und alle Blumen herabfallen

Und ich tot bin, was ich durchaus sein kann

Kommst du und findest den Platz, wo ich liege

Und kniest nieder und sagst dort ein „Ave“ für mich

Und ich werde es hören, so leise du auch über mich schreitest

Und mein ganzes Grab wird warm und süsser sein

Denn du wirst dich bücken und mir sagen, dass du mich liebst

Und ich werde in Frieden schlafen, bis du zu mir kommst