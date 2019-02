Musik am Abend: Eine Cello-Sonate von Frédéric Chopin

Frédéric Chopin (1810-1849) war ein polnisch-französischer Komponist und Pianist, der auch Klavier unterrichtete. Er komponierte auch eine Sonate in G minor, Op. 65 für Klavier und Cello, hier in einer Aufnahme mit Maria João Pires am Klavier und Pavel Gomziakov am Cello.

00:00 – Allegro moderato

17:10 – Scherzo

22:45 – Largo

26:42 – Finale. Allegro



Chopin verbrachte die ersten 20 Jahre seines Lebens in Polen, danach lebte er überwiegend in Frankreich.

Er brachte in seine Kompositionen die polnische Volksmusik ein, die klassischen Traditionen von Bach, Mozart, Weber, Hummel und Schubert – und den Belcanto der italienischen Oper. Die Pariser Salons prägten ihn stark, obwohl er sich zutiefst mit den polnischen Traditionen und dem Christentum verbunden fühlte.

Die Opus-Zahl 65 ist die letzte, die Chopin verwendete.