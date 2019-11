Musik am Abend: Die Fünfte der Hamburger Sinfonien von CPE Bach

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788, abgekürzt CPE) wurde auch der Berliner oder Hamburger Bach genannt. CPE Bach war ein deutscher Komponist und Kirchenmusiker aus der Familie Bach und der berühmteste der Söhne von Johann Sebastian Bach.

Von ihm stammen sechs „Hamburger Sinfonien“, darunter diese Sinfonie für Streicher in h-Moll Wq. 182/5. Es spielt das „Orchestra of the Age of Enlightenment“ unter Leitung von Gustav Leonhardt.



Unter den anderen Musikern seiner Zeit genoss er hohes Ansehen, er war teilweise berühmter als Johann Sebastian Bach. Von Mozart wird berichtet, dass er sagte: