Musik am Abend: Einige klassische deutsche Weihnachtslieder

Es wird langsam Zeit für die klassischen deutschen Weihnachtslieder, gesungen von Chören. Darunter sind auch:

Es ist ein Ros entsprungen – Dresdner Kreuzchor

O du Fröhliche – Berliner Mozartchor, Erich Steffen

In dulci jubilo (Vocal) – The Ringtones

Uns ist ein Kindlein heut‘ geboren – Stuttgarter Hymnus-Chorknaben

Süßer die Glocken nie klingen – Berliner Mozartchor, Erich Steffen

Weihnachtspastorale aus ‚Der Messias‘ 1.Teil – Radio Symphonie Orchester Stuttgart

Ich steh an deiner Krippen hier – Stuttgarter Hymnus-Chorknaben

Christmas Oratorio, BWV 248: Cantata for the Second Day of Chris – Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Garcia Navarro

Schlaf‘ wohl, du Himmelsknabe – Berliner Mozartchor

Concerto Grosso in G Minor, Op.6 No. 8 „Christmas Concerto“: VI. Largo. Pastorale ad libitum – Stuttgart Radio Symphony Orchestra/Garcia Navarro, Conductor



Wir wünschen eine schöne Adventszeit!