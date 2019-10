Musik am Abend: Fantasie in f-Moll von Franz Schubert

Franz Schubert (1797-1828) hinterließ neben vielen Sinfonien Orchesterwerke der Romantik. Viel gespielt und gern gehört wird auch die folgende Fantasie in f-Moll für Klavier zu vier Händen, D 940 (Op. posth. 103). Hier in einer Aufnahme mit den Brüdern Lucas & Arthur Jussen im Seoul Arts Center in Korea 2014.

0:36 Allegro molto moderato 5:30 Largo 8:03 Scherzo, Allegro vivace 12:17 Finale, Allegro molto moderato



Franz Schubert starb bereits im Alter von 31 Jahren – doch der österreichische Komponist komponierte bis zu diesem Zeitpunkt rund 600 Lieder, Chormusik und sieben Sinfonien. Hinzu kommen Ouvertüren, Bühnenwerke, Klavier- und Kammermusik. Fünf weitere Sinfonien blieben unvollendet.

Die Fantasie in f-Moll gehört zu seinen wichtigsten Kompositionen für Klavier. Er schrieb es in seinem letzten Lebensjahr und widmete es seiner Schülerin, Karoline von Esterházy – in die Schubert heimlich verliebt war.