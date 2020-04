Musik am Abend: Fantasie und Fuge von Johann Sebastian Bach

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) war ein deutscher Komponist, Kantor sowie Orgel- und Cembalovirtuose zur Zeit des Barocks. Eines seiner bekanntesten Orgelwerke ist die Fantasie und Fuge in a-Moll BWV 561. Es spielt Hannes Kästner auf der Schukeorgel in der Thomaskirche (Leipzig).

Eine „Fantasia“ bezog sich in der Vergangenheit eher auf einen fantasievollen Umgang mit dem musikalischen Material als auf eine musikalische Gattung. Zu Bachs Zeiten waren diese besonders beliebt als Choralfantasien. Es wird von Musikforschern in Zweifel gezogen, ob dieses Werk von Bach stammt. Sollte es von ihm sein, wäre es der einfachen und nicht ganz fehlerfreien Kontrapunktik eher seinen Jugendwerken zuzurechnen. Doch stilistisch gehört es eher in eine spätere Zeit.

Möglicherweise könnte es auch eine von Bach korrigierte Schülerarbeit sein – infrage kommt unter anderem Prinz Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Dessen Werke verbesserte Bach diskret, erweiterte sie und übertrug sie auf Orgel, wie es auch von den Kompositionen BWV 592 und 595 bekannt ist.