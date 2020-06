Musik am Abend: Glasunows Konzert für Saxophon und Orchester

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Alexander Glasunow (1865-1939) war ein russischer Komponist. Er schrieb 1934 das heute bekannteste Konzert für Saxophon und Orchester, das Concerto in Es-Dur op. 109a. Hier in einer Aufnahme mit dem WDR Sinfonieorchester unter Leitung von Cristian Măcelaru. Solist ist der polnische Saxophonist Łukasz Dyczko (geb. 1997).

Das Konzert für Saxophon und Orchester ist Glasnuows letztes großes Werk. Es ist gleichzeitig einer der ersten großen Einsätze eines Saxophons in der klassischen Musik. Glasnuows Stück zeigt deutlich russische Einflüsse und erinnert streckenweise an Tschaikowski.

Das Saxophon wurde um 1840 erfunden und war für den Einsatz im klassischen Orchester gedacht. Der Erfinder, der Belgier Adolphe Sax, ließ es in Frankreich patentieren. Er wollte ein Instrument erschaffen, das klanglich zwischen der Klarinette und der Oboe liegt.

Das erste seiner neuen Musikinstrumente war ein Bassinstrument in C. Die Stimmung in C/F sah er für Sinfonieorchester vor, die späteren Instrumente in B/Es für die Militärmusik.