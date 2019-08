Musik am Abend: Klassik hilft – Der Blumenwalzer

Peter Tschaikowski (1840-1893) ist berühmt für sein ab 1888 komponiertes Ballett „Der Nussknacker“. Das Stück Nr. 13 darin ist der Blumenwalzer (Der Nussknacker, TH 14 Op.71).

Am „Good Deeds Day“, der jährlich stattfindet, wenden sich „die Freiwilligen an die weniger Glücklichen und Schwachen“ – und überraschen sie. Ein Beispiel bieten diese vierzig Studenten der Jerusalem Academy of Music and Dance, die mit dem Blumenwalzer die Ärzte, Patienten und Passanten im Sarah Wetsman Davidson Hospital Tower in Jerusalem besuchten.



Der nächste weltweite „Good Deeds Day“ findet am 29. März 2020 statt.

Es wird von Tschaikowski berichtet, dass er seinen Musikerkollegen erzählte, wie er 1892 an einem „fantastischen Ballett“ arbeitete. So mache es ihm „furchtbar viel Spaß, einen Marsch für Zinnsoldaten zu schreiben, einen Blumenwalzer“. Alle diese Stücke bildeten später das Ballett Der Nussknacker.

Dieser Walzer wurde für viele verschiedene Instrumente und Kombinationen unterschiedlichster Instrumente arrangiert. Die Uraufführung des Nussknacker fand 1892 in St. Petersburg statt.