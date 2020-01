Musik am Abend: Konzert für Violine und Cello von Josef Rejcha

Josef Rejcha (1752-1795) war ein böhmischer Cellist und Komponist. Er komponierte vor allem Kammermusik für Streicher, darunter dieses Konzert für Violine und Cello in D-Dur Op.3. Es musizieren Jana Vlachová (Violine), Mikael Ericsson (Cello) und das Tschechische Kammerorchester unter Leitung von Ondřej Kuka.

Allegro Romance. Andante Rondo. Allegro

Josef Rejcha wurde in Prag an Cello, Klavier und Orgel ausgebildet. Etwa ab 1780 war er Kapellmeister in der Hofkapelle des Fürsten Krafft Ernst von Oettingen-Wallerstein. Wie viele böhmische Musiker unternahm er weite Reisen, vor allem im deutschsprachigen Raum. So traf er mit der Familie Mozart in Salzburg zusammen und erhielt eine Einladung zu Mozarts 22. Geburtstag.

Im Jahr 1785 trat er in die Dienste des Kölner Kurfürsten Maximilian Franz von Österreich und leitete die Kurfürstliche Hofkapelle, 1789 übernahm er auch noch die Leitung des Orchesters der Bonner Hofoper. In der Kurfürstlichen Hofkapelle spielte Ludwig van Beethoven „unter“ ihm.

Musikforscher vermuten, dass er einigen Einfluss auf Beethoven ausgeübt hat. Unumstritten ist, dass er seinen eigenen Neffen, Antonin Rejcha, ausbildete, und dass es vermutlich Verwechslungen zwischen den Werken und Kompositionen von Antonin und Josef Rejcha gibt.