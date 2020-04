Musik am Abend: „Liebe in Maastricht“ mit Andrè Rieu

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Andrè Rieu und sein Johann Strauss Orchester: „In den nächsten Wochen werden wir zusätzliche Videos auf YouTube, Facebook und Instagram veröffentlichen, um Ihnen in diesen schwierigen Zeiten Mut zu machen und Ihren Tag aufzuhellen. Bleiben Sie hoffnungsvoll, optimistisch, positiv und sicher!“

Hier sein Konzert „Liebe in Maastricht“ in voller Länge.

0:02 : 01. Seventy – Six Trombones

5:38 : 02. Old Comrades, ARV_09

10:25 : 03. Granada

15:47 : 04. Tiritomba

20:20 : 05. Nessun Dorma

27:07 : 06. Snowwaltz, ARV_12

34:39 : 07. Pie Jesu

41:18 : 08. Olé Guapa

47:40 : 09. You’ll Never Walk Alone

53:45 : 10. Clog Dance, ARV_17

56:21 : 11. Trompeten Echo

57:41 : 12. Anton aus Tirol

1:00:33 : 13. You Raise Me Up

1:08:05 : 14. Lara’s Theme (from Dr. Zhivago)

1:12:27 : 15. Poliushko Polie

1:16:24 : 16. Kalinka, ARV_11

1:20:12 : 17. Caro Nome

1:29:05 : 18. The Beautiful Blue Danube, ARV_15

1:36:21 : 19. Amigos Para Siempre

1:41:44 : 20. Radetzkymarch, ARV_15

1:44:26: 21. Strauss & Co. , ARV_15

1:47:54 : 22. Libiamo, ARV_10

1:52:28 : 23. Zorba’s Dance (Sirtaki)

1:56:04 : 24. Macarena

2:00:18: 25. La Bamba

2:02:32: 26. Can’t Help Falling In Love

2:05:39: 27. Maastricht Anthem, ARV_09

2:07:40: 28. Maastricht, City Of Jolly Singers

2:10:28 : 29. Adieu, Little Captain Of My Heart

2:14:01: 30. Marina