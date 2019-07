Musik am Abend: „Mein Herz öffnet sich für deine Stimme“

Camille Saint-Saëns (1835-1921) war ein französischer Pianist, Dirigent, Organist, Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist der Romantik. Vor allem durch den „Karneval der Tiere“ wurde er weltweit bekannt.

Hier aus seiner Oper Samson und Dalila, Op. 47 der Titel „Mein Herz öffnet sich für deine Stimme“ (instrumental), gespielt vom New Yorker Philharmonie Orchester unter Leitung von André Kostelanetz.



Die Oper entstand in den Jahren 1868–1877, sie wurde 1877 von Franz Liszt am Weimarer Hoftheater und 1890 in Rouen (Frankreich) uraufgeführt. Nach 1914 wurde sie in Deutschland nur noch selten gespielt.

Die Handlung von Samson et Dalila bezieht sich auf das biblische Buch der Richter.