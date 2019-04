Musik am Abend: Mendelsohns berühmtes Violinkonzert in e-Moll

Felix Mendelsohn Bartholdy (1809-1847) war ein deutscher Komponist, Dirigent, Pianist und Organist der Romantik. Sein Violinkonzert in e-Moll op. 64 ist eines der meist aufgeführten und beliebtesten Violinkonzerte überhaupt.

An der Violine: Hilary Hahn, begleitet vom hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Paavo Jarvi. Diese Aufnahme stammt aus einem Konzert am 11. Juni 2012 in Seoul, Südkorea (Korean Art Centre Concert Hall).

Allegro molto appassionato – [0:01] Andante – [13:20] Allegretto non troppo – Allegro molto vivace – [20:52]



Das Konzert entstand zwischen 1838 und 1844 für seinen Freund, den Geiger Ferdinand David. Es war von Anfang an ein Erfolg und zählt zu seinen populärsten Werken. Das Konzert wurde am 13. März 1845 in Leipzig uraufgeführt – dabei spielte Ferdinand David den Solopart.