Musik am Abend: Serenade für 13 Bläser von Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) komponierte in den Jahren 1781/82 die Serenade Nr. 10 für 13 Bläser in B-Dur, K 361/370a „Gran Partita“. Es musizieren die Mitglieder des St. Luke’s Orchestra unter der Leitung von Sir Charles Mackerras: Stephen Taylor & Melanie Field (Oboe), Blount & Daniel Olse (Klarinetten), Gary Koch & Mitchell Weis (Bassett Horn), Stewart Rose, Scott Temple, William Purvis und Russell Rizner (Horn), Dennis Godburn & Marc Goldberg (Fagott), John Feeney (Kontrabass).

00:00 – Largo. Allegro molto

09:14 – Menuetto – Trio I – Trio II

19:31 – Adagio

25:02 – Menuetto. Allegretto – Trio I – Trio II

30:24 – Romanze. Adagio – Allegretto – Adagio

37:45 – Thema mit Variationen

47:18 – Rondo. Allegro molto



Gemälde: Gesellschaft in den Gärten der Villa d’Este, Johann Wilhelm Baur

Die Serenade in B-Dur wurde von Mozart zum Teil in München komponiert, zum Teil in Wien. Es ist für eine Open-Air-Aufführung gedacht. Ungewöhnlich ist der Einsatz eines Kontrabasses, zu Mozarts Zeiten wäre eher ein Kontrafagott an dieser Stelle zu erwarten gewesen.