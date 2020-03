Musik am Abend: Solokonzerte für Laute von Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) war ein deutscher Komponist, Kantor sowie Orgel- und Cembalovirtuose zur Zeit des Barocks. Er wirkte hauptsächlich als Thomaskantor in Leipzig. Von ihm sind auch einige Solokonzerte für Laute überliefert, darunter diese drei Sonaten und die Partita Nr. 1 – 3 (BWV 1001 bis 1006). Solist ist Hopkinson Smith an der Barocklaute.

Das Gemälde wurde von dem deutschen Maler Julius Schnorr von Carolsfeld gemalt und trägt den Titel: „Porträt der Klara Bianka von Quandt mit Laute, 1820“, Alte Nationalgalerie, Berlin.

Sonata No. 1 in G minor, BWV 1001

0:00:03 – I. Adagio

0:03:45 – II. Fuga

0:08:35 – III. Siciliana

0:11:12 – IV. Presto

Partita No. 1 in B minor, BWV 1002

0:16:07 – I. Allemanda

0:20:51 – III. Corrente

0:24:51 – II. Double #1 (Out of order)

[missing] – IV. Double #2

0:28:21 – V. Sarabande

0:31:42 – VI. Double #3

0:34:07 – VII. Bourrée

0:37:22 – VIII. Double #4

Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003

0:40:59 – I. Grave

0:45:01 – II. Fuga

0:53:17 – III. Andante

0:57:55 – IV. Allegro

Partita No. 2 in D minor, BWV 1004

1:02:38 – I. Allemanda

1:07:37 – II. Corrente

1:10:28 – III. Sarabanda

1:14:04 – II. Corrente (Repeated here instead of Giga)

[missing] – IV. Giga

1:16:54 – V. Ciaccona

Sonata No. 3 in C major, BWV 1005

1:29:19 – I. Adagio

1:32:21 – II. Fuga

1:43:08 – III. Largo

1:45:34 – IV. Allegro Assai

Partita No. 3 in E major, BWV 1006

1:50:10 – I. Preludio

1:55:02 – II. Loure

1:58:36 – III. Gavotte En Rondo

2:02:01 – IV. Menuet #1

[missing] – V. Menuet #2

2:03:54 – VI. Bourrée

2:06:06 – VII. Gigue