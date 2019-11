Musik am Abend: Sonata Grossa von Melchior Molter

Johann Melchior Molter (1695-1765) war ein deutscher Violinist, Komponist und Kapellmeister aus Thüringen. Er komponierte neben Kirchenkantaten und Ouvertüren auch Orchestersonaten, 170 Sinfonien und rund 100 kammermusikalische Kompositionen.

Hier seine Sonata Grossa für drei Trompeten, zwei Oboen, Pauken, Streicher und Basso Continuo. Welche Musiker dieses Konzert einspielten, ist der Redaktion derzeit unbekannt.

Johann Melchior Molter wirkte in Eisenach, später auch in Karlsruhe beim Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach. Dieser schickte ihn 1719 auf eine Studienreise nach Italien, wo er die Musik von Vivaldi, Albinoni, Tartini und Scarlatti kennenlernte. Als Kapellmeister kehrte er um 1734 an den Hof von Sachsen-Eisenach zurück. Nach einer zweiten Italienreise ließ er sich in Karlsruhe nieder.

Vor allem für Klarinettisten ist Molter bedeutsam – seine Klarinettenkonzerte sind die mit am ältesten überlieferten für ihr Instrument. Die meisten seiner Werke gingen jedoch verloren.