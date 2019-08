Musik am Abend: The High Road To Kilkenny

Das Stück The High Road To Kilkenny gehört zur Alten Musik der keltischen und irischen Traditionen. Hier in einer Aufnahme mit „Les Musiciens De St. Julien“ unter Leitung des Flötisten François Lazarevitch.

Zu diesem Ensemble gehören neben François Lazarevitch diese Musiker: David Greenberg (Barockgeiger), Bill Taylor (Clàrsach, irische Harfe), Marie Bournisien (Barockharfe), Lucile Boulanger (Viola da gamba) und Bruno Helstroffer (Theorbo).



François Lazarevitch erkundet seit einiger Zeit die keltischen Überlieferungen, vor allem in Schottland und Irland.

Diese Tänze, Lieder (auf gälisch) und Instrumentalstücke erzählen Geschichten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, von Kriegen, Liebe, Barden, von Kindern und vom Alltag der Menschen der damaligen Zeit.