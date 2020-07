Musik am Abend: Trinklied aus „La Traviata“

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Giuseppe Verdi (1813-1901) war ein italienischer Komponist der Romantik, der vor allem durch seine Opern berühmt ist. Eine seiner bekanntesten ist die Oper La Traviata. Hier daraus das Trinklied Libiamo ne‘ lieti calici. Zunächst gesungen in der deutschen Version von den Fischer-Chören unter Leitung von Gotthilf Fischer.



Die Oper La Traviata (ital. „Die vom Wege abgekommene“), 1853 uraufgeführt, basiert auf dem Roman La dame aux camélias von 1848. In dieser stellt Verdi ebenso wie in seiner Oper Rigoletto eine von der Gesellschaft geächtete Person (eine Kurtisane) in den Mittelpunkt seiner Handlung. Für die damaligen Verhältnisse war dies eine Provokation.

Berühmt ist auch diese Aufnahme des Trinkliedes mit den drei Tenören José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti. Sie wurden begleitet von der Philharmonie Los Angeles und dem L.A. Music Center Opera Chorus unter Leitung von Zubin Mehta.