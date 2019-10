Musik am Abend: Triumph der Güte

Die Komposition Triumph der Güte war eines der Pflichtstücke im 5. Internationalen Klavierwettbewerb 2019 von NTD TV. Es wurde vom künstlerischen Leiter des Ensembles Shen Yun, Herr D.F., komponiert. Hier in einer Aufnahme mit dem jungen Pianisten Vladimir Petrow (Mexiko), welcher den Gold Award gewann.



Shen Yun Performing Arts ist die weltweit führende Kompanie für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Shen Yun wurde im Jahr 2006 von chinesischen Spitzenkünstlern in New York gegründet. Sie teilten die Vision und Leidenschaft, die verloren gegangene Welt der traditionellen chinesischen Kultur wiederzubeleben und alle daran teilhaben zu lassen.

Der Name Shen Yun bedeutet die Schönheit der tanzenden göttlichen Wesen, und das ist auch das, was die Zuschauer erleben. Shen Yun hat sechs gleich große Ensembles, die gleichzeitig weltweit auf Tournee gehen und die jedes Jahr eine vollständig neue Produktion mit Tanz, Kostümen, animierten Hintergründen, Gesang und Musik in über 150 Theatern zeigen. Ab Februar 2020 ist Shen Yun auch in Deutschland zu erleben: Informationen und Tourneeplan.