Musik am Abend: Zwei Stunden mit Johann Sebastian Bach

Fast zwei Stunden mit Johann Sebastian Bach – zum Entspannen, zurücklehnen und zur Ruhe kommen. Johann Sebastian Bach (1685-1750) war ein deutscher Komponist, Kantor, Orgel- und Cembalo-Solist des Barocks. Er lebte lange Zeit in Leipzig.

00:00:00 – Overture (Suite) No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air, „Air on a G String“

00:04:57 – Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047

00:09:25 – Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043

00:12:58 – Harpsichord Concerto in F Minor, BWV 1056: II. Largo

00:15:48 – Harpsichord Concerto in D Major, BWV 1045

00:23:10 – Violin Concerto in E Major, BWV 1042

00:30:32 – Concerto for Flute, Violin, Harpsichord and Strings in A Minor, BWV 1044, „Triple Concerto“

00:38:19 – Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048

00:43:01 – Concerto for Violin and Oboe in C Minor, BWV 1060: I. Allegro

00:48:00 – Harpsichord Concerto in E Major, BWV 1053

00:55:36 – Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: VII. Badinerie

00:56:55 – Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565: Toccata

00:59:52 – Goldberg Variations, BWV 988: I. Aria

01:03:49 – Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: Prelude

01:06:20 – Concerto in the Italian Style, BWV 971, „Italian Concerto“: I. Allegro

01:10:07 – Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147: X. Jesu, joy of man’s desiring (arr. M. Hess)

01:13:21 – Violin Partita No. 3 in E Major, BWV 1006: I. Preludio

01:17:20 – Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049: I. Allegro

01:23:41 – Well-Tempered Clavier, Book I: Prelude and Fugue No. 1 in C Major, BWV 846

01:28:04 – Anna Magdalena Notenbuch: Minuet in G Major, BWV Anh 114

01:29:36 – Violin Concerto in A Minor, BWV 1041: III. Allegro assai

01:33:21 – Kommt, eilet und laufet, BWV 249, „Easter Oratorio“: Adagio

01:38:24 – Cantata Nº 208, ‚Sheep May Safely Graze‘, BWV 208

01:46:21 – Double Violin Concerto in D minor BWV1043 – Largo ma non tanto

Gespielt von:

1987 / 1991 Moldavia Philharmonic Orchestra

1985 / 1998 ITC Philharmonic Orchestra

1991 Giuseppe Verdi Orchestra

1988 Lucia Marina Dell’Orso

1984 / 1994 EKlectic Music

2001 Pitagora Music

2012 3ut3rp3 Music Ltd

2001 The Mozart Symphony Orchestra