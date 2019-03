Musik am Sonntag: Aus dem Oratorium „Der Messias“ – Halleluja

Georg Friedrich Händel (1685-1759) war ein deutscher Komponist aus Halle (Saale) am englischen Hof, er komponierte im Sommer 1741 das Oratorium Messiah (HWV 56). Das weltweit bekannte Hallelujah ist der Schlusschor des zweiten der drei Teile des Oratoriums, hier in einer Aufnahme der Royal Choral Society.

Es wurde in der Royal Albert Hall aufgenommen, es spielt das Royal Philharmonic Orchestra.



Im Messiah (dt. Der Messias) ist die christliche Glaubenslehre auf der Basis von Bibeltexten der King-James-Bibel und des Book of Common Prayer vertont. Am 13. April 1742 wurde das Oratorium in Dublin uraufgeführt. Schon für das Jahr 1750 ist überliefert, dass die Zuhörer, wenn das Halleluja erklang, im Konzert aufstanden.

Der deutsche Text lautet:

Halleluja!

Denn Gott der Herr, der Allmächtige, herrscht.

Das Königreich dieser Welt ist geworden

das Königreich unseres Herrn und seines Gesalbten;

und er wird herrschen für immer und ewig:

König der Könige und Herr der Herren.

Halleluja!