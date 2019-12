Musik zum Weihnachtsfest: Frohe Weihnachten

Frohe Weihnachten!



00:00 Es ist ein Ros entsprungen

02:17 O Tannenbaum

03:52 Bald nun ist Weihnachtszeit

04:55 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit

06:51 Leise rieselt der Schnee

08:34 Tochter Zion, freue dich

10:55 Lasst uns froh und munter sein

11:56 Es ist für uns eine Zeit angekommen

13:23 Morgen, Kinder, wirds was geben

14:44 O du fröhliche

16:58 Süßer die Glocken nie klingen

19:44 Vom Himmel hoch, da komm ich her

21:21 Kommet, ihr Hirten

22:47 Joseph, lieber Joseph mein

26:27 Vom Himmel hoch, o Englein kommt (susani, susani)

28:16 Still, still, still

30:36 Gloria in excelsis Deo

32:47 Freu dich, Erd und Sternenzelt

34:00 Ihr Kinderlein, kommet

36:06 Der Christbaum ist der schönste Baum

38:33 Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

41:00 Herbei, o ihr Gläubigen (Adeste fideles)

43:29 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich (a cappella)

45:21 Tausend Sterne sind ein Dom

47:03 Stille Nacht, heilige Nacht