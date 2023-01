Nach Shen-Yun-Besuch: Chinesische Doktorandin in Niederlande fühlt sich „glücklich“ und „stolz“

Vorhang auf für Shen Yun Performing Arts im George Mason University Center for the Arts in Fairfax, Virginia, am 22. Januar. Foto: Lisa Fan/Die Epoch Times

„Du kannst den Himmel auf Erden haben, wenn du ein Leben führst, wie Shen Yun es darbietet“, sagte ein Architekt in Fairfax, Virginia, nachdem er eine Aufführung von Shen Yun gesehen hatte. Am Wochenende trat das Künstlerensemble wieder mit acht Tourneegruppen weltweit gleichzeitig auf.

Vergangenes Wochenende war ein sehr besonderes für alle Chinesen. Für sie war es der Beginn eines neuen Jahres – und zwar das Jahr des Hasen. Für das chinesische, aber im Ausland lebende Shen-Yun-Künstlerensemble war es ebenso ein besonderes Wochenende, auch wenn es seine Kunst nicht im heutigen China aufführen darf. Dafür freute sich das internationale Publikum um so mehr, ein Stück dieser 5.000 Jahre alten, von Gottheiten inspirierten Kultur erleben zu dürfen.

Groningen, Niederlande

Shen Yun Performing Arts gab vom 20. bis 22. Januar vier Vorstellungen im MartiniPlaza in Groningen, Niederlande. Die Zuschauer hatten die Gelegenheit, etwas über die traditionelle chinesische Kultur zu erfahren und einen Eindruck davon zu bekommen, wie China vor dem Kommunismus aussah.

„Dies ist wirklich eine der erstaunlichsten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe“, sagte Maia Boyanova, eine Zahnärztin, die sich Shen Yun am 20. Januar ansah. „Es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Die Aufführung ist so gut und so lebendig und auch so anmutig, dass man die ganze Zeit sprachlos ist.“

Shen Yun mit Sitz in New York wurde 2006 von führenden chinesischen Künstlern gegründet, die die traditionelle chinesische Kultur durch klassischen chinesischen Tanz und Musik wiederbeleben wollten. Shen Yun ist heute das weltweit führende Unternehmen für darstellende Künste mit acht gleich großen Ensembles, die gleichzeitig auf der ganzen Welt touren. Die Saison 2023 ist die bisher größte von Shen Yun, die acht Ensembles werden auf fünf Kontinenten in über 20 Ländern und in mehr als 180 Städten gastieren.

Unter den Zuschauern im niederländischen Groningen war am 21. Januar auch die chinesische Doktorandin Liu Yanzhe, die sich nach der Aufführung nicht nur glücklich, sondern auch stolz fühlte, ein Teil dessen zu sein, was sie an diesem Abend auf der Bühne gesehen hatte.

„Ich hatte große Erwartungen an die Aufführung und jetzt kann ich sagen, dass sie weit übertroffen wurden“, sagte die Chinesin, die seit zwei Jahren in den Niederlanden lebt und an der Universität Groningen promoviert. „Jedes Stück hat meine Erwartungen übertroffen, es war außergewöhnlich, außergewöhnlich gut.“

Besonders bei der Eröffnungsszene sei sie „sehr bewegt“ gewesen. „Es war wie ein großes Universum, mit vielen Menschen, die von oben herunterkamen. Da habe ich angefangen zu weinen, ich weiß nicht warum, ich wollte einfach nur nach Hause.“

Liu fand es „großartig“, als sie feststellte, „dass man, um eine Botschaft oder ein Gefühl zu vermitteln, nicht unbedingt Worte benutzen muss, sondern auch tanzen kann. Musik oder Tanz sind eine Weltsprache. Wenn man nur eine bestimmte Sprache spricht, werden manche Leute sie nicht verstehen. Aber durch Musik oder Tanz kann jeder die Botschaft, die vermittelt wird, fühlen, hören oder sehen“.

Shen Yuns Texte haben eine tiefe Bedeutung, die Liu Yanzhe beeindruckte: „Bevor ich hierherkam, las ich einen Artikel über die Frage, warum der Mensch existiert (gemeint ist der Artikel „Warum gibt es die Menschheit“, der gerade von Meister Li Hongzhi, dem Gründer von Falun Gong, veröffentlicht wurde), und er war ziemlich aufschlussreich. Ich habe erkannt, dass jeder Mensch mit einer Mission auf die Welt kommt. Vielleicht sind wir uns dessen manchmal nur nicht bewusst.“

Liu hofft, dass viele junge Leute die Aufführung sehen werden, auch die Kinder. „Da ein Kind dabei ist, seine Wertorientierung zu entwickeln, denke ich, dass es für sein ganzes Leben und seine zukünftige Entwicklung sehr gut ist, wenn es so viel von der guten, reinen Welt sehen kann.“

Utsunomiya, Japan

„Alles bei Shen Yun ist wunderschön“, sagte Kuroda Naohito, ein Medizinprofessor der berühmten japanischen Fukushima Prefectural University of Medicine.

Er war zutiefst berührt von Shen Yuns reinem und schönem Tanz, der Musik und der tiefgründigen traditionellen Verehrung der Götter, die ihn innerlich warm werden ließ.

„Die Bewegungen der Männer waren sehr dynamisch. Die Darstellerinnen waren sehr hübsch. Die Schönheit der Bühne ließ mich die Realität vergessen“, sagte Kuroda und fuhr fort:

„Alle Tänzerinnen und Tänzer tanzten mit Überzeugung und bemühten sich, das Publikum zu unterhalten, und natürlich war das Orchester hervorragend. Es muss ein hartes Training gewesen sein, mit so wenigen Instrumenten einen so lauten musikalischen Klang zu erzeugen“.

Kuroda war auch „beeindruckt vom Klang der Erhu, die mir ein Gefühl für die lange Geschichte Chinas gab“.

Dem Professor gefielen auch die musikalischen Darbietungen: „Die Stimme des Baritons war männlich und berührte mein Herz. Nicht nur die Lieder waren schön, sondern auch die Texte waren sehr gut.“

Naoto Kuroda: „In den Texten geht es um Gott und darum, dass man ohne Glauben nichts hat, und das hat mich erleichtert. Ich verstand die Texte und fühlte eine große Wärme in mir.“

Naoto Kuroda war enttäuscht, dass Shen Yun nicht in China aufgeführt werden konnte und sagte: „Es ist ein großes Problem, dass Shen Yun auf dem chinesischen Festland nicht aufgeführt werden kann, dass [traditionelle Kultur] nicht von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Ich spreche nicht von Politik, aber es ist enttäuschend, dass dieser Ansatz einen Schatten auf die Welt wirft“.

Für ihn zeige die Aufführung „Gott, den Gott, der uns den Weg zeigt. Warum darf Shen Yun in China nicht auftreten?“, fragte er und sagte abschließend: „Egal, wie bitter oder schwierig es jetzt ist, wir gehen immer noch durch die Kraft des Glaubens vorwärts, denn der Glaube ist ein Lichtstrahl und eine Quelle des Geistes, um vorwärtszugehen.“

Fairfax, Virginia

Robert Dale Lynch ist ein preisgekrönter Architekt, dessen Arbeit von der Wertschätzung und der Suche nach Schönheit und Menschlichkeit geprägt ist. Am 21. Januar hatte Herr Lynch eine aufschlussreiche Erfahrung, als er beim Besuch der Shen Yun Performing Arts in die Schönheit eintauchte.

„Ich habe versucht, meine ganze Familie einzuladen. Ich wollte, dass meine ganze Familie heute Abend hier ist. Ich habe die Karten für Shen Yun als Weihnachtsgeschenk von Anne bekommen, und ich konnte es einfach nicht erwarten. Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich unbedingt hierher wollte, und ich hatte Angst, dass wir bei dem Verkehr zu spät kommen würden. Wir haben es gerade noch geschafft“, sagte er im George Mason University Center for the Arts in Fairfax, Virginia, nachdem er die Aufführung mit seiner Frau Anne besucht hatte.

„Er war nervös wie eine Katze“, sagte sie.

Nach diesem Erlebnis sei er voller Dankbarkeit, Begeisterung und Unterstützung gewesen und habe dies zum Ausdruck bringen wollen. Da er vor dem Besuch von Shen Yun nicht viel über die chinesische Kultur oder Geschichte wusste, war er „erstaunt, wie schön“ die Kultur und die Tugenden waren.

Lynch sagte, er sei bewegt von „dem Wunsch, dem tiefen Wunsch des chinesischen Volkes, das wiederzubeleben, was sie einmal hatten“.

„Ich bin so erstaunt, dass die große Parallele zwischen der 5.000 Jahre alten chinesischen Kultur und unserer westlichen Kultur, die Philosophie der Wahrheit, des Mitgefühls und der Nachsicht auch sehr stark christlich geprägt ist. Und ich hoffe, dass die Chinesen [das] zurückbringen können, und ich glaube, dass Shen Yun eine wunderbare, wunderbare Arbeit macht“, sagte er.

„Du kannst den Himmel auf Erden haben, wenn du ein Leben führst, wie Shen Yun es darbietet“, sagte der Architekt.

Jede Shen-Yun-Vorstellung umfasst mehr als ein Dutzend Tanzvorführungen – nicht nur des klassischen chinesischen Tanzes, sondern auch von Volks- und ethnischen Tänzen der rund 50 Minderheiten Chinas. Zu den Aufführungen gehören auch Soli von Sängern, die chinesische Texte im authentischen Belcanto-Stil singen – eine weitere Kunstform, bei der Shen Yun eine Wiederbelebung eingeleitet hat. Von besonderem Interesse für viele Zuschauer sind das klassische Orchester, das chinesische Instrumente und Melodien in den Vordergrund stellt, und die patentierte Kulissentechnik, bei der Leinwand und Bühne verschmelzen.

„Es war einfach ein wunderbarer Abend“, sagte seine Frau Anne Lynch. „Die Kostüme waren so prächtig. Und die Kulisse war so, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben“.

Herr Lynch fuhr fort, die Sängerin sei „so kraftvoll, extrem kraftvoll“, und der männliche Solist „hatte eine Menge Seele, Ausdruck in seiner Präsentation. Sie haben mich mitgerissen.“

Eine Geschichte, die von der Tragödie zur Hoffnung führte, rührte ihn zu Tränen. „Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal geweint habe. Aber als das junge Mädchen getötet wurde,… liefen mir die Tränen übers Gesicht. Und das ist mir nicht peinlich. Aber es ist in meiner Erinnerung nicht vorgekommen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so geweint zu haben“, sagte er.

Shen Yun Performing Arts trat an diesem Wochenende in weiteren fünf amerikanischen Städten auf, darunter Denver, Colorado; Portland, Oregon, Baton Rouge, Louisiana; Raleigh, North Carolina und Oklahoma City in Oklahoma. Die Aufführungen waren weitestgehend ausverkauft und hinterließen ein begeistertes und dankbares Publikum.

Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Die nächsten Aufführungen in Deutschland finden vom 16. bis 19. Februar in Mülheim an der Ruhr statt.

Tickets unter: Shen Yun Performing Arts.