Prinzessin Béatrice von „fantastischer Energie“ von Shen Yun „emporgehoben“

NEAPEL, Italien – Prinzessin Béatrice Marie Caroline Louise Françoise von Bourbon-Sizilien kennt die Bedeutung von Geschichte und Erbe. Prinzessin Béatrice ist Großkanzlerin des Konstantinischen Ordens vom Heiligen Georg und heiratete in die Familie des Gründers des Kaiserhauses Napoleon in Frankreich hinein. In ihrem Herzen hat sie einen besonderen Platz für Geschichte und Tradition.

Als sie hörte, dass Shen Yun Performing Arts die Bühne des Teatro di San Carlo in Neapel, Italien, besuchen würde, war sie begeistert, es wiederzusehen, nachdem sie die in New York ansässige klassische chinesische Tanzkompanie bereits in Paris kennengelernt hatte.

„Ich freue mich sehr, es hier an diesem wunderbaren Ort anzusehen, dem San Carlo Theatre, das für mich das schönste Theater der Welt ist“, sagte sie während einer Aufführung am 10. Januar 2020. „Auch hier gibt es viel Geschichte. Auch hier gibt es viele Dinge, die zur Geschichte der Traditionen und der Geschichte eines Landes gehören.“

„Shen Yun zu sehen, war eine erhebende Erfahrung, erklärte sie. Wunderbar! Die Farben, die Leichtigkeit des Tanzens, eine wunderbare Sache “, sagte sie.

Es war eine fantastische Energie!“, fügte sie hinzu. „Sie können sehen, dass sie eine Botschaft weitergeben möchten und diese Botschaft ist sehr wichtig.“ https://youtu.be/46vxpu_5h2A

Für die Prinzessin war es eine Botschaft der Werte und Traditionen eines 5.000 Jahre alten Erbes, das fast verloren ging. Die traditionelle chinesische Kultur ist göttlich inspiriert und steckt voller Werte und Tugenden wie Loyalität, Freundlichkeit und Integrität in ihren Legenden und ihrer Vergangenheit.

Die Werte und die Geschichte eines Landes sind meiner Meinung nach auch für junge Menschen wichtig“, fügte die Prinzessin hinzu. „Junge Menschen müssen die Geschichte kennen und alle diese Dinge kennen und in der Lage sein, sie darzustellen.“

„Die Botschaften sind sehr wichtig, würde ich sagen“, sagte Prinzessin Béatrice. Das Programm stellt dar, dass die Künstler selbst Inhalte aus dem alten China genommen haben und ihr Leben nach den Grundsätzen von Wahrheit, Gutherzigkeit und Toleranz leben.

„Ich denke, sie glauben daran und möchten, dass es weitergegeben wird, und man kann ihre Energie sehen“, sagte Prinzessin Béatrice.

Freude und Harmonie

An diesem Abend war auch Angioletta de Goyzueta, Präsidentin des Vereins Freunde des San Carlo Theaters, im Publikum.

„Diese Vorstellung ist anmutig und wunderschön, weil man sich wirklich so fühlt, als würde man fliegen und in den Himmel schauen“, beschrieb de Goyzueta, wie die Shen Yun-Tänzer ihre fließenden Kostüme als Requisiten benutzten und geradezu leuchtende Stoffe in die Höhe flogen und in der Luft flatterten.

„Es ist wirklich von außerordentlicher Schönheit; sehr, sehr schön “, sagte de Goyzueta. Angioletta de Goyzueta fand in Shen Yun ein Gefühl der Erhöhung.

Ich muss sagen, dass ich es nachempfinden kann, denn was es vermitteln möchte, ist diese Erhebung zum Himmel und zum Kosmos, und deshalb teile ich diese Idee sehr, weil ich jemand bin, der diese Richtung sehr liebt. Und es scheint mir, dass diese Vorstellung nicht nur über das spricht was hier ist, sondern auch im Himmel, und daher bringt sie durch alle diese Bewegungen diese kosmische Dimension sehr nahe “, sagte de Goyzueta. https://youtu.be/c-qO9U3i1i8

Die alten Chinesen glaubten an die Harmonie zwischen Himmel, Erde und Mensch. In rund 20 Aufzügen zeigt Shen Yun klassische chinesische Tanzstücke, darunter Geschichten aus alten Mythen und Legenden – wie die des Schöpfers, der Chinas 5.000 Jahre Zivilisation begründete – sowie Einblicke in bestimmte Dynastien und ethnische Gruppen.

Dieses Gefühl der Harmonie rührte de Goyzuetas ausgeprägten Sinn für Ästhetik und Geist.

„Es ist eine außergewöhnliche Harmonie, denn Schönheit ist im Grunde genommen Harmonie und sie vermitteln diese schöne Harmonie. Vielen Dank, dass Sie uns diese Vorstellung gebracht haben, denn es war wirklich eine Freude sie zu sehen und daran teilzunehmen“, sagte de Goyzueta und bedankte sich bei den Artisten.

Das Original erschien in Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von sm)

Originalartikel: Princess Beatrice Uplifted by ‘Fantastic Energy’ of Shen Yun