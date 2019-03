Shen Yun in Berlin – Buchautor: „Shen Yun trägt eine Menge dazu bei, Menschen zum Nachdenken anzuregen“

Am 17. März besuchte Heiko Schrang die Abendvorstellung von Shen Yun in der Deutschen Oper Berlin. Der Autor und Verleger gab dort dem Sender NTD ein Interview über seine Eindrücke.

„Es ist das vierte Mal, dass ich jetzt bei Shen Yun war. … Mich hat beeindruckt, dass wirklich jedes Mal es anders ist. Ich glaube, es war vom Spirit her die beste Veranstaltung von den vieren, die ich bis jetzt gesehen habe. Unzwar, man hat es gemerkt am Ende, Standing Ovation der Leute, also die haben es wirklich geschafft, die Menschen mitzureißen.“

„Die Botschaft ist sehr tief gewesen, fand ich. Also, wenn ich sehe, was auch neu war diesmal an der Aufführung. Diese Smartphone-Gesellschaft in der wir leben. Das heißt also, die Kinder, Jugendliche, die alle nur noch in ihr Smartphone gucken. Hab darüber viel geschrieben, auch Artikel über diese Thematik – wir nennen die immer Smartphone-Zombies, und das haben die super rübergebracht.“

„Das heißt also mit Witz, aber auch ernste Themen und wenn ich mir überlege, ich war – glaube ich – vor 4 Jahren das erste mal bei Shen Yun, und die Thematik war ja schon immer spannend“:

„Also selbst für deutsche Staatsbürger ist diese Kultur, diese chinesische Kultur, mit dem spirituellen Hintergrund unheimlich wichtig, weil man dadurch auch selber quasi wachgeküsst werden kann.“

„Also zum einen, den Weg nach Innen zu gehen – ich muss erst mal nach Innen gehen von diesem Wahnsinn, der uns umgibt. Diese Lautstärke, die Welt muss zuerst nach innen gehen und dann von innen nach außen, denn nur so können wir eine bessere Welt auch erschaffen im Außen. Und ich glaube, dass Shen Yun mit den Akteuren auf der Bühne eine Menge dazu beiträgt, die Menschen … zum Nachdenken anzuregen.“

……………………………

Ein weiteres Gastspiel findet in Berlin noch vom 21. – 23. März statt im Theater am Potsdamer Platz.

Epoch Times ist exklusiver Medienpartner von Shen Yun Performing Arts. – Sehen Sie hier ein Video von Shen Yun Performing Arts: