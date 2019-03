Shen Yun in Bremen – Ärztin: „Wesen der Kunst, Gefühle freizusetzen und zum Nachdenken anzuregen“

Die Ärztin Elisabeth Tronn besuchte am Sonntag, den 10. März im Metropol Theater Bremen den diesjährigen Premierenabend im ausverkauften Haus in Bremen. Im Interview mit NTD TV gab sie ihrer Begeisterung Ausdruck:

„Die Tänzerinnen und Tänzer sind ja ganz großartig, also Perfektion bis in die Fingerspitzen. Wir sitzen in der ersten Reihe, wir können das genau beobachten und sind ganz begeistert.“

Am 12. März letzte Vorstellung in Bremen und weitere Aufführungen finden in Berlin ab 15. März statt.

