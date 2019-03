Shen Yun in Graz – Bürgermeister: „Shen Yun zeigt einfach das Schöne, das es auch gibt auf der Welt“

Die New York Company von Shen Yun eröffnete am Montagabend, 25. März, das zweitägige Gastspiel in der Oper Graz, dessen drei Vorstellungen seit Wochen ausverkauft waren.

Siegfried Nagl, der Bürgermeister von Graz, gab schon in der Pause ein Interview für NTD TV:

„Ich bin ziemlich begeistert, nachdem ich schon als junger Mann mich im WuShu und im Kungfu ein bisschen geübt habe und einige Jahre im Kampfsport dabei war, kann ich in etwa erahnen, wieviel Fleiß, wieviel Mühe dahintersteckt, um so großartige Tänze hervorzubringen. Es ist eine Farbenpracht. Ich freu mich, dass sie in Graz sind und dass sie unser Opernhaus gleich mit zwei Aufführungen jetzt ausfüllen, ich glaube, es kommen sogar drei. Und ich bin einfach begeistert, weil das ist sehr viel Tradition, sehr viel alte Kultur drinnen, aber vor allem auch unglaubliche Körperbeherrschung. Dafür bin ich dankbar.“

„Ja also, die Zeitreise, auf die wir heute mitgenommen werden, führt uns vielleicht zurück an den Ursprung. Ich denke, dass in uns allen ein göttlicher Funke steckt und, was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir in eine andere Welt fast verzaubert werden, dass wir abschalten können, mir geht’s zumindest so, war halt ein anstrengender Tag, aber das, was hier geboten wird, zeigt einfach das Schöne, das es auch gibt auf der Welt und wozu Menschen imstande sind und da wünsche ich auch dem gesamten Ensemble und der gesamten Bewegung weiterhin alles Gute.“

„Einfach herkommen, anschauen, mitstaunen und vielleicht versuchen, ein bisschen mitzumachen, es ins Leben hinauszutragen, dass die Welt so schön sein kann, dass wir Menschen leider sehr oft dieses Schöne, vielleicht auch dieses Göttliche nicht mehr sehen.“

„Ich denke mir, dass die ganze Aufführung drauf aufbaut, dass das Positive im Menschen letzten Endes siegen soll, in jeder Szene kommt doch irgendwie auch vor das Schöne und das Gute und das sollten wir alle ernst nehmen. Wir leben heute in einer Welt, in der vieles nicht passt, wir sind in der Menschenrechtsstadt Graz. Wir führen auch einen starken und intensiven Dialog zwischen den Religionen, das glaub ich auch ganz, ganz wichtig ist und letzten Endes gibt es in jeder Religion den klaren Auftrag, Gutes in der Welt zu tun und das zu vermehren und das vermittelt auch Shen Yun.“

Sehen Sie hier ein Video von Shen Yun Performing Arts: