Feuilleton » Kultur Shen Yun in Ludwigsburg – Heilpraktikerin: „Wichtig, dass diese chinesische Kultur weiterleben darf“

Vor ausverkauftem Haus wurde die Premiere von "Shen Yun" am 6. März im Forum Ludwigsburg in Baden-Württemberg gefeiert. Klassischer chinesischer Tanz - für die Welt in New York wieder zum Leben erweckt - auf Welttournee.